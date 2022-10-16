Три человека погибли во время стрельбы в США | 360°

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Три человека погибли во время стрельбы в США

Полиция Питтсбурга сообщила о трех погибших во время стрельбы

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Три человека скончались во время уличной стрельбы в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местного полицейского участка.

Также ранение получил один мужчина, его экстренно доставили в медицинское учреждение.

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Происшествие произошло на Сидар-авеню, очевидцы вызвали полицию после звуков выстрелов.

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«Один мужчина погиб на месте происшествия, еще двое женщин скончались позже. Расследование случившегося продолжается», — заявили правоохранители.

В конце сентября стрельба началась в одной из больниц штата Арканзас, один человек получил ранения. Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали подозреваемого.

Также в июне стрельба произошла в детском лагере в штате Техас.  Правоохранители ранили открывшего стрельбу в ходе перестрелки, когда пытались его обезвредить. В результате преступник скончался в ходе госпитализации.

США

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