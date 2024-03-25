Мир 25 марта 2024, 11:52 Три человека погибли в результате землетрясения в Папуа — Новой Гвинее

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Землетрясение, случившееся накануне в Папуа — Новой Гвинее, унесло жизни троих человек. Об этом сообщил сайт RNZ со ссылкой на геологическую службу США.

Как уточнило ИА НСН, очаг подземных толчков располагался на глубине 40 километров в регионе Восточный Сепик. Магнитуда землетрясения составила 6,9.

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В районе землетрясения оказались разрушенными более 90 домов. Среди погибших есть дети.