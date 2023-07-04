Мир 04 июля 2023, 18:04 Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе

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По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт (штат Техас) на юге США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что еще восемь человек получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, среди пострадавших десять взрослых и один несовершеннолетний.

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Как сообщил RT, их госпитализировали, на данный момент никакой информации о состоянии пострадавших нет.