Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Стамбуле | 360°

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Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Стамбуле

İHA: предварительной причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле назвали утечку газа

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Мощный взрыв произошел в жилом доме в районе Кадыкей в Стамбуле. В результате погибли три человека, еще один получил травмы. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа, сообщило турецкое агентство İHA.

Взрыв произошел вечером 9 октября на последнем этаже трехэтажного здания. После вспыхнул пожар, перекинувшийся на соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

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На место прибыли экстренные службы, пожарные в течение часа ликвидировали возгорание. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва.

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Утром 9 октября в хостеле на проспекте Багратуняц в Ереване произошел взрыв. По данным МЧС Армении, пострадали два человека, их доставили в Национальный ожоговый центр. В хостеле повреждены две комнаты, выбиты стекла и двери.

Турция

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