Три человека погибли при стрельбе в школе в Сент-Луисе | 360°

Мир 25 октября 2022, 02:55 Три человека погибли при стрельбе в школе в Сент-Луисе KMOV: три человека погибли при стрельбе в школе в Сент-Луисе Unsplash

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Неизвестный открыл стрельбу в одной из американских школ. В результате погибли три человека, сообщил телеканал KMOV4 со ссылкой на городскую полицию.

По данным правоохранителей, нападение на учебное заведение произошло утром в понедельник, 24 октября. Молодой человек пришел с длинноствольным оружием в среднюю школу с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства, расположенную в Сент-Луисе.

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Прибывшие на место полицейские увидели, как дети выбегают из здания. Во время перестрелки злоумышленника застрелили. Ему было 19 лет.

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Жертвами стрелка стали девочка-подросток и женщина. Еще семь человек пострадали. Раненых доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Некоторые из них пострадали от разлета осколков, а у одного человека случился сердечный приступ. Врачи оценили состоящие госпитализированных как стабильное.

Сразу после стрельбы журналисты сообщали о шести раненых. Сотрудники ФБР уже приступили к расследованию. Они опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства стрельбы в школе.