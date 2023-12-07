Мир 07 декабря 2023, 05:43 Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе РИА «Новости»

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Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете, еще одна жертва находится в критическом состоянии в местной больнице. Об этом сообщила полиция Лас-Вегаса на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Американские следователи уточнили, что подозреваемый в организации шутинга также скончался. Информация еще обновляется.

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Ранее правоохранители сообщали, что в результате нападения могут быть многочисленные жертвы. Полицейские попросили граждан избегать этот район.

Политолог Дмитрий Дробницкий отмечал, что высокая преступность и ужасающая статистика ментальных расстройств — два главных фактора, влияющих на социальную обстановку в американских городах. По его словам, массовые расстрелы — трагический тренд, который наносит сильный психологический урон американцам. Но гораздо больше зла исходит от почти неконтролируемой преступности, когда практически каждый житель страны владеет оружием и может его применить.

Так он прокомментировал трагедию, которая произошла в городе Льюистон в штате Мэн, где 40-летний стрелок-одиночка Роберт Кард расстрелял людей в центре отдыха Sparetime Recreation, а потом и в гриль-баре Schemengees.