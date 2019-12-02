Три человека погибли при крушении самолета в Техасе

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в американском Техасе. Пилот попытался посадить самолет с отказавшим двигателем.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти, крушение произошло вечером 1 декабря возле аэропорта города Сан-Антонио.

У самолета Piper PA 24 Comanche начались проблемы с двигателем, когда он находился на пути из города Шугар Ленд в Берне. Пилот сообщил о проблемах по радиосвязи и решил совершить посадку в Сан-Антонио. В итоге самолет разбился в 140 метрах от взлетно-посадочной полосы.

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На борту находились три человека, все они погибли. Самолет рухнул в коммерческом районе Сан-Антонио, но о пострадавших на земле не сообщается.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.