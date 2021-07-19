Три человека погибли при крушении самолета в Германии

Три человека стали жертвами авиакатастрофы с маломестным самолетом в Германии. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Крушение произошло в районе Анхальт-Биттерфельд. На борту воздушного судна были четверо пассажиров. Погибли двое подростков, им было по 14 и 17 лет. Не выжил и пилот самолета. Еще один пассажир получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

Как уточнили немецкие СМИ, обломки самолета Piper обнаружили экстренные службы. Воздушное судно вылетело из Штутгарта утром, и уже через пять минут после взлета поступила информация о падении.

По данным местной полиции, о причинах крушения говорить пока рано. Правоохранители начали расследование.

В Томской области пилоты сумели спасти пассажиров самолета, у которого отказали оба двигателя. 16 июня стало известно, что судно Ан-28 пропало с радаров. Поиски продолжались меньше двух часов. Выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку в тайге. На борту было 19 человек, все они выжили. Очевидцы рассказали, что Ан-28 падал около 15 минут и едва не рухнул в болото, но пилоты сумели вывести его на открытую местность посреди леса.