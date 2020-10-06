Три человека погибли при частичном обрушении здания в США
В городе Хьюстон (штат Техас, США) частично обрушилось здание, в результате чего три человека погибли. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на городскую пожарную службу.
По данным издания, обрушение произошло накануне на западе города. Рухнула лестница в 15-этажном здании. Отмечается, что вчера этот дом должны были посетить сотрудники строительной инспекции. Кроме трех погибших один человек пострадал. Его доставили в больницу в стабильном состоянии.