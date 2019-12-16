Три человека погибли, около 40 пострадали при мощном землетрясении на Филиппинах

Три человека погибли, еще около 40 пострадали в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Мощность подземных толчков на островах 15 декабря оценили в 6,9.

Ранее СМИ сообщали, что в результате землетрясения погибла только шестилетняя девочка, на которую обрушилась стена ее собственного дома. По информации CNN, утром 16 декабря власти извлекли два тела из завалов разрушенного продуктового магазина в городе Падада. Погибли 57-летняя Эльза Абабон и 67-летняя Вангие Артяга.

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СМИ пишут, что в трехэтажном продуктовом магазине застряли еще около 15 человек. Спасатели в свою очередь заявили, что обнаружили сердцебиение с помощью оборудования. По их словам, сейчас власти решают, как спасти человека из-под завалов магазина.

Кроме того, известно, что утром о себе сообщила одна из сотрудниц магазина, которая осталась заблокированной в супермаркете. Она также сообщила, что видит, как минимум, шесть человек, которые тоже живы.

Землетрясение произошло у берегов филиппинского острова Минданао. Эпицентр находился в 59 километрах к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 миллиона человек. По последним данным, три человек погибли, 37 пострадали.