Мир 05 сентября 2023, 00:26 Три человека погибли из-за шторма в Испании ABC: три человека погибли из-за шторма в Испании Unsplash

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Трое жителей центральной и западной части Испании погибли из-за ливней и урагана. Об этом сообщила газета ABC.

В материале сказано, что одним из погибших был 20-летний мужчина, специалисты не успели спасти его. Другой человек умер в своей машине в городе Баргас. Еще одним погибшим оказался 83-летний житель мадридского Вильяманта. Этот регион больше всего пострадал из-за непогоды.

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Также гражданская гвардия ищет мужчину среднего возраста, он ехал вместе с семьей на машине во время стихийного бедствия. В итоге автомобиль унесло рекой в неизвестном направлении. Сына пропавшего нашли живым на дереве, маму и сестру тоже уже обнаружили. Где находится глава семейства — неизвестно.

Ранее три человека погибли из-за проливных дождей в Турции. Непогода вызвала наводнения во многих регионах страны. Спасатели оперативно занялись разбором завалов.