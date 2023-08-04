Мир 04 августа 2023, 21:49 Три человека погибли из-за оползней в Словении AFP: три человека погибли в результате наводнений и оползней в Словении Pxhere

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Три человека стали жертвами наводнений и оползней в Словении. Об этом местная полиция сообщила агентству AFP.

«За последние 24 часа три человека погибли в связи с непогодой», — рассказал представитель местной полиции Майя Адлесич.

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Выяснилось, что среди жертв — два иностранных туриста. Также в результате природных явления около 16 тысяч местных домохозяйств остались без электричества.

По данным управления гражданской обороны Словении, часть районов страны полностью отрезало от транспортного сообщения.

Словенское агентство STA сообщило, что сильные наводнения по всей стране вызвали проливные дожди. Метеорологи предупредили о вероятности продолжения осадков.

Крупный оползень произошел в Грузии в горном курорте Шови в регионе Рача. Спасатели нашли под завалами нашли тела семи погибших. Сейчас устанавливают местонахождение больше 30 человек.