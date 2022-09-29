Три человека погибли из-за обрушения моста в Бразилии | 360°

Мир 29 сентября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

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Viber Три человека погибли из-за обрушения моста в Бразилии

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Автомобильный мост обрушился в бразильском штате Амазонас, погибли трое, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщил RT со ссылкой на Globo.

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При обрушении моста в реку упали 12 автомобилей. Погибли двое мужчин и женщина. Также не менее восьми человек числятся пропавшими без вести.

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