Мир 27 августа 2023, 11:17 Три американских морпеха погибли при крушении вертолета в Австралии — СМИ AFP: три американских морпеха погибли при крушении вертолета в Австралии U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Три морпеха из США погибли при крушении военного вертолета Osprey на учениях Predators Run в Австралии. Об этом сообщило AFP.

Маневры проходили возле острова Мелвилл, в них участвовали военные из США, Австралии, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Один из боевых вертолетов, на борту которого находились 23 американских морпеха, потерпел крушение.

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Сотрудники экстренных служб смогли доставить в больницу пятерых человек, еще трое военных погибли.

«Подтверждено, что трое из них умерли, а еще пятеро были доставлены в Королевскую больницу Дарвина в тяжелом состоянии», — отметили журналисты.

На месте крушения начали работу службы спасения. Агентство напомнило, что это не первый случай крушения вертолетов Osprey. В 2022 году в Норвегии при похожих обстоятельствах разбились четыре американских морпеха.

До этого в 2017 году вертолет Osprey потерпел крушение у северного побережья Австралии, в результате погибли три военных из США.