Мир 06 февраля 2024, 12:05 Трезвый взгляд Залужного на границы Украины спровоцировал конфликт с Зеленским NTV: конфликт Зеленского с Залужным произошел из-за возвращения территорий Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный по-разному смотрели на утраченные территории. Последний трезво оценил обстановку и приказал уйти в оборону, а не продолжать добиваться «восстановления» границ. Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер сказал об этом в эфире NTV.

«Зеленский в своей риторике сфокусирован на <…> возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону», — заявил он.

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Вольфганг Рихтер предположил, что разногласия по территориальному вопросу и стали причиной возможной отставки Валерия Залужного. Полковник заявил, что другим объяснением кадровых перестановок могла стать политическая борьба. По его словам, Владимир Зеленский увидел в главкоме ВСУ конкурента.

Кроме генерала президент уволит трех его заместителей, предупредили в Раде. Своего поста может лишиться начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптал. Сам главком, по одной из версий, станет дипломатом. Его отправят послом в Великобританию.