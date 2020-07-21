«Тревожный звоночек». Историк о покупке Украиной боевых катеров у США

«Это очередной сигнал для Украины, который говорит, что страна не производит что-то сама и задействует собственные мощности, а вынуждена покупать у западных партнеров. Это значит, что Украина привязывает себя к „сервису“ других государств. Это очень плохо для страны, потому что, если что-то изменится, Украина не сможет сама обслуживать эту довольно большую серию катеров», — пояснил специалист.

Жаворонков также уточнил, что с момента сделки до поставки может пройти несколько лет, поэтому Украина рано радуется «одобрению продажи» со стороны США, так как это еще ни о чем не говорит.

По словам историка, катера Mark VI полностью подходят для выполнения украинских задач, а их закупка соответствует возможностям страны. Он подчеркнул, что Украине не в состоянии позволить себе покупку более крупных боевых кораблей.