Мир 11 декабря 2023, 23:50 «Тревожный рост». Бойцы ВСУ столкнулись с «непобедимой» инфекцией Telegraph: украинские бойцы подхватили устойчивую к антибиотикам инфекцию Pxhere

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Бойцы Вооруженных сил Украины массово заразились опасной инфекцией. Об этом сообщило британское издание Telegraph.

Значительный рост устойчивых к антибиотикам бактерий стал одним из последствий украинского конфликта.

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«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний», — заявили журналисты.

Эксперты Центра общественного здравоохранения Украины провели обследование на наличие инфекций в трех областных медучреждениях в ноябре и декабре 2022 года. Специалисты сделали вывод, что рост резистентности к антибиотикам привел к серьезному кризису, который требует принятия срочных мер.

Порядка 14% пациентов заразились во время пребывания в больнице, около 60% больных подхватили инфекцию, устойчивую к высокоэффективным антибиотикам, которые используют при тяжелых бактериальных заболеваниях.

Появлению устойчивых к лекарствам бактерий способствует бесконтрольный прием антибиотиков, объяснила врач-терапевт Валерия Шевко. Из-за этого медики теряют возможность эффективно лечить бактериальные инфекции.