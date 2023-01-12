Эксклюзив 12 января 2023, 13:49 «Тревожный прецедент». Агрессивное поведение финских пограничников объяснили влиянием западных СМИ Аналитик Колчин: агрессивное отношение Финляндии к россиянам скажется на ее экономике РИА «Новости»

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Финские пограничники и правоохранительные органы в целом ведут себя агрессивно по отношению к россиянам, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Антироссийские настроения в страны подогревают при помощи западных СМИ, а в итоге такая политика негативно скажется на экономике самой республики, добавил он.

«Финское руководство на протяжении года демонстрирует весьма агрессивное поведение в отношении российских граждан — как туристов, так и официальных лиц. Такая агрессивная реакция пограничных служб Финляндии и в принципе правоохранительных структур связана с ростом антироссийских настроений в финском обществе, которые во многом стимулируются западными СМИ», — заявил эксперт.

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По его словам, власти Финляндии, работают на ближайшую перспективу — в антироссийском векторе, который задает руководство Евросоюза.

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«Прецедент очень тревожный, подобные случаи все сильнее подрывают доверие граждан России к Финляндии как к месту туризма, которым она являлась долгие годы. В дальнейшем, конечно, это негативно отразится на экономике самой Финляндии, которая во многом была связана с торговлей с Россией, туризмом, разного рода взаимодействием с Российской Федерацией», — констатировал эксперт.

Ранее финские пограничники потребовали от семейной пары из России как можно скорее покинуть страну, сообщил Telegram-канал издания TourDom. Россияне вернулись в Финляндию из путешествия, чтобы забрать свой автомобиль и вернуться домой. После долгой дороги они устали и хотели переночевать в гостинице в Хельсинки, но представитель пограничной службы пригрозил им лишением визы и потребовал немедленно уехать в РФ.

Власти Финляндии заявили о непростой ситуации в экономике страны. Премьер-министр Санна Марин поспешила обвинить в этом Россию.