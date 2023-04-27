Мир 27 апреля 2023, 10:47 Тревожную деталь заметили в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта в беседе с Зеленским больно задел США РИА «Новости»

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Реплика председателя КНР Си Цзиньпина о корыстных целях конфликта, прозвучавшая в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стала сигналом для США. Об этом написала газета The Washington Post.

«Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет „эксплуатировать ситуацию в корыстных целях“ — это слегка завуалированный удар по США», — уточнили в публикации.

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Политологи издания обратили внимания, что киевские власти отказались исключать роль Пекина как посредника, поскольку Украине требуются торговые партнеры.

Авторы статьи указали, что Китай, вторая по величине экономика мира. Если Запад не сможет предложить альтернативу, у Украины не будет других вариантов.

Ранее представитель кабмина ФРГ назвал диалог между Китаем и Украиной назвали «хорошим сигналом». Он возложил на Китай особую ответственность за прекращение конфликта.