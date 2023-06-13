Важное 13 июня 2023, 07:29 Тревогу вновь объявили в восточной и центральной частях Украины Воздушная тревога началась в Киеве, Винницкой области и других частях Украины Unsplash

Читать 360tv в

Сигналы воздушной тревоги раздались на территориях восточной и центральной Украины. Об этом сообщил ресурс по оповещению граждан.

«07:10 воздушная тревога в Киеве», — сказано в сообщении.

Реклама

Чрез минуту она началась в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, областях. До этого, менее чем час назад, сообщения о тревоге появлялись в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Одесской и находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области.

Этой ночью сигналы воздушной тревоги раздавались по всей стране. Экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул проинформировал украинцев в своем Telegram-канале о том, что промышленные предприятия города получили повреждения в результате взрывов. По данным украинского издания «Зеркало недели», в некоторых регионах Украины в прошедшие часы тоже звучали взрывы.