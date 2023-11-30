30 ноября 2023, 08:17
Тревогу из-за окружения Зеленского забили на Украине
FT: советники президента Украины Зеленского могут стать новыми олигархами
Украинские политические активисты забеспокоились из-за окружения президента Владимира Зеленского, которое может превратиться в «новых олигархов». Об этом сообщила газета Financial Times.
«Причиной для беспокойства (тех, кто борется с коррупцией — прим. ред.) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», — отметили в материале.
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Украинская активистка Дарья Калинюк в беседе с газетой указала, что из-за схем по «хищению средств» в республике могут образоваться группы «новых олигархов». По ее словам, это в первую очередь касается команды Зеленского.
Еще один деятель также указал на возможности для развития коррупции. Как он отметил, для в Верховной раде установлен высокий потолок на пожертвования от юридических лиц. При этом нет никаких ограничений на доход вне политической деятельности.
Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Зеленский боится заговора среди своих подчиненных. Поэтому президент Украины приказывает устранять оппонентов, которые могут стать его потенциальной заменой.
Владимир Зеленский
Украина
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