Треуголка Наполеона появится на аукционе Sotheby’s

Треуголка Наполеона станет главным лотом на онлайн-торгах Sotheby’s. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей аукциона.

По данным RT, в этой треуголке Наполеон ходил во период военной кампании в 1807 году. В частности, он прибыл в ней на встречу с русским императором Александром I в Тильзите.

Эрмитаж выставит на аукционе криптовалютной биржи Binance NFT-токены картин известных художников. Всего будет продано пять картин из коллекции: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Ранее на продажу выставлялись цифровые копии картин Бэнкси, Майка Винкельманна и Микеланджело.

Директор музея Михаил Пиотровский подписал все картины с указанием даты, времени и места, а их уникальность зафиксировали в блокчейне.

Начальная цена каждого лота — 10 тысяч долларов (более 733 тысяч рублей). Пиотровский отметил, что такие эксперименты подчеркивают, с одной стороны, демократичность музея, с другой — доступность роскоши его посещения.