Мир 15 марта 2023, 14:24 Третью за день военную тревогу объявили на Украине Сигналы воздушной тревоги раздались днем 15 марта на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сигналы воздушной тревоги вновь раздались на Украине 15 марта. Об этом написал занимающийся оповещениями ресурс.

«В 12:59 (13:59 по московскому времени) — воздушная тревога в городе Киеве», — уточнили в публикации.

Реклама

Уже через минуты сирены раздались в Киевской, Черкасской, Хмельницкой Одесской и других областях страны. Однако позже все стихло.

Реклама

До этого воздушную тревогу объявляли прошедшей ночью в Харьковской и подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области. Утром в среду сигналы раздались на всей украинской территории.

С момента начала российской спецоперации Запад оказывает Украине военную помощь. Недавно стало известно о том, что несколько государств собирается передать ей истребители МиГ-29. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Он уточнил, что в ближайшее время руководители стран сами сделают заявление по данному поводу.