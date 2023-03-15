15 марта 2023, 14:24
Третью за день военную тревогу объявили на Украине
Сигналы воздушной тревоги раздались днем 15 марта на Украине
Сигналы воздушной тревоги вновь раздались на Украине 15 марта. Об этом написал занимающийся оповещениями ресурс.
«В 12:59 (13:59 по московскому времени) — воздушная тревога в городе Киеве», — уточнили в публикации.
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Уже через минуты сирены раздались в Киевской, Черкасской, Хмельницкой Одесской и других областях страны. Однако позже все стихло.
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До этого воздушную тревогу объявляли прошедшей ночью в Харьковской и подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области. Утром в среду сигналы раздались на всей украинской территории.
С момента начала российской спецоперации Запад оказывает Украине военную помощь. Недавно стало известно о том, что несколько государств собирается передать ей истребители МиГ-29. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Он уточнил, что в ближайшее время руководители стран сами сделают заявление по данному поводу.
Украина
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