Мир 31 марта 2023, 11:52 Третью мировую войну с ядерными пожарами напророчил президент Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко: на горизонте замаячила третья мировая война РИА «Новости»

Читать 360tv в

Миру грозит третья мировая война. Избежать глобального конфликта можно, сев за стол переговоров без предварительных условий. Об этом заявил в послании народу и Национальному собранию президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

Он обвинил США и их союзников на Западе в развязывании конфликта до последнего украинца. По словам Александра Лукашенко, погибли и покалечились около полумиллиона человек, еще миллионы бежали в другие страны. Он призвал начать переговоры, чтобы не допустить эскалации.

Реклама

«На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один: что делать? Путь один — переговоры. Переговоры без предварительных условий», — заявил президент.

Белорусский лидер предупредил: если это произойдет и Запад воспользуется режимом прекращения огня для усиления своих позиций, России придется задействовать всю свою мощь. Александр Лукашенко уверен, что украинцы хотят мира, но их желания не учли. Конфликт, по его мнению, завершится только после отмашки Белого дома.