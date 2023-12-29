29 декабря 2023, 09:59
Третья волна взрывов прошла в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о третьей волне взрывов в городе
В Харькове прошла третья волна взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«Третья волна ударов по Харькову за сегодня», — указал он.
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Также мэр города сообщил о проблемах с подачей электроэнергии для общественного транспорта.
Утром в пятницу, 29 декабря, по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Как уточнили в издании «Страна.ua», по республике прошла массированная атака, которую провели якобы крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС.
Известно о взрывах, прогремевших в Одесской области. По данным местных СМИ, в регионе зафиксировали не менее пяти прилетов. В самой Одессе взрывов не было.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны в городе. По его словам, в украинской столице также прогремели взрывы. Кличко призвал горожан отправиться в укрытия.
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