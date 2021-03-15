Третья волна коронавируса обрушилась на Европу

Третья волна коронавируса накрыла уже почти всю Европу. Причиной вспышки заболеваемости называют новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, сообщила The Guardian.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля. Это повлекло за собой возобновление ограничений, комендантского часа, а в некоторых странах фактического локдауна.

В Германии о наступлении третьей волны заговорили в связи со скачком заболеваемости, жесткие ограничения ввели в Италии. В стране опасаются повторения событий прошлой весны.

Тревожная ситуация и в столичном регионе Франции: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Также зафиксированы рекордные суточные приросты в Польше, Венгрии и Чехии.

На прошлой неделе газета Postimees написала, что Эстония за неделю обошла Чехию по числу случаев заболевания коронавирусом на миллион жителей и 12 марта вышла на самый высокий в мире уровень. В понедельник, 15 марта, эстонский премьер-министр Кая Каллас на своей странице в Facebook рассказала о том, что заболела COVID-19. При этом она отметила, что точно не знает, где могла бы заразиться.

Глава эстонского правительства заверила жителей страны, что будет продолжать работу из дома.