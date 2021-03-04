Третья волна коронавируса объявлена на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что каждый день растет количество заразившихся. Шмыгаль добавил, что пока не понятно, будет ли вновь вводиться локдаун. Правительство не исключает, что на Украине могут ввести жесткий карантин, если эпидемическая ситуация ухудшится. Об этом написал ТАСС.

Ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала, что в стране зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Как она написала в Facebook, очаг обнаружили в Ивано-Франковской области.

В образцах материала двух пациентов нашли мутацию в S-белке в положении 501-N501Y. Голубовская отметила, что это изменение присутствует в «британском», «южноафриканском», «бразильском» вариантах коронавируса.

Инфекционист добавила, что в последнее время на Украине стали фиксировать больше тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены.

«Боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных», — сделала прогноз Голубовская.

На Украине тем временем продолжается вакцинация. Прививку себе в начале марта сделал президент страны Владимир Зеленский.