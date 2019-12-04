Третья смерть звезды кей-попа за осень. В Южной Корее умер еще один певец

Череда смертей звезд кей-попа продолжается в Южной Корее. Так, стало известно о смерти участника поп-группы Surprise U и начинающего актера Чха Ин Ха.

Как сообщила британская газета The Guardian, 27-летнего Чха Ин Ха нашли мертвым в его доме. Причину смерти пока не разглашают. Представитель южнокорейского агентства по поиску талантов Fantagio попросил проявить уважение к семье артиста и не поддерживать слухи, касательно обстоятельств его смерти.

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В октябре 2019 года Южную Корею потрясла новость о смерти экс-участницы группы F (x) Солли. Девушка перестала общаться с внешним миром, а когда ее менеджер поехал домой к звезде, то нашел ее мертвой. Солли было 25 лет. В конце ноября умерла близкая подруга экс-участницы поп-группы — 28-летняя певица и актриса Гу Хара. Тело девушки нашли в ее доме.

Обе артистки незадолго до смерти переживали травлю в интернете. Гу Хару хейтили из-за того, что она подала в суд на бывшего парня. Он обещал выложить в Сеть ее интимные видео.

Солли столкнулась с нападками после того, как активно начала рассказывать о проблемах с психическим здоровьем. Также она отстаивала права женщины одеваться так, как ей хочется. Например, Солли открыто говорила о том, что решила не носить бюстгальтер.