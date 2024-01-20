Мир 20 января 2024, 20:00 Третья мировая не началась исключительно благодаря усилиям Путина — Жога Жога: благодаря усилиям Путина третья мировая война не началась РИА «Новости»

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Третья мировая война не началась именно благодаря грамотным действиям президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал председатель Народного совета ДНР Артем Жога, сообщило РИА «Новости».

«Это самый великий президент во всем мире, потому что от его грамотных решений и действий, в принципе, и не началась третья мировая война», — подчеркнул Жога.

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По его мнению, президентство Путина представляет залог стабильности и спокойствия не только в России, но во всем мире.

В субботу, 20 января, Жога на собрании с молодежным активом республики пообещал обратиться с инициативой о встрече молодежи ДНР с главой государства. О возможности организации такого мероприятия его попросил представитель общероссийского «Движения Первых» Максим Соменко.

«Обязательно озвучу эту просьбу Владимиру Владимировичу, что наша активная молодежь хотела бы встретиться», — отметил председатель Народного совета ДНР.