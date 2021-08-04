Третья грудь выросла в подмышке жительницы Португалии после родов

Португальские врачи рассказали о необычном случае, который наблюдали у 26-летней пациентки. После родов у нее в подмышечной впадине образовалась третья грудь, способная давать молоко. Об этом написала «Газета.ru», ссылаясь на журнал New England Journal of Medicine.

Через несколько дней после родов девушка стала чувствовать боль в подмышечной впадине. Она обратилась к врачам, которые обнаружили у нее в подмышке круглое образование, выделяющее белую жидкость. Обследование показало, что это ткани молочной железы, а жидкость является грудным молоком.

После проведенных исследований медики пришли к выводу, что новая грудь не несет опасности для пациентки.

Специалисты пояснили, что это редкая аномалия, с которой сталкиваются 2-6% женщин. Молочная железа бывает настолько сильно развита, что уходит в подмышечную впадину. Если там не образуется дополнительный сосок, женщины узнают о своей особенности только после родов, когда начинается лактация.