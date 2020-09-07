Третий житель Монголии умер от бубонной чумы

В Монголии с начала года зарегистрирован третий случай смерти от бубонной чумы. Умер 38-летний мужчина, употребивший в пищу мясо сурка.

Об этом агентству «Синьхуа» сообщили в департаменте природно-очаговых заболеваний провинции Завхан, расположенной на северо-западе Монголии. Всего с января в стране выявили 18 предполагаемых случаев заражения. В четырех случаях заболевание подтвердилось.

В августе от бубонной чумы в Монголии умер 42-летний мужчина, в июле скончался 15-летний подросток. В том же месяце в китайском городе Баян-Нур, граничащем с Монголией, бубонную чуму обнаружили у скотовода. До конца года в городе ввели запрет на поедание мяса животных, которые могут разносить чуму.

Заболевание передается человеку от грызунов или блох. Среди людей заражение происходит воздушно-капельным путем.

Болезнь получила свое название из-за бубонов — болезненных вздутых лимфоузлов под мышками и в паху темно-красного цвета. Заболевание лечится антибиотиками.