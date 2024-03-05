Мир 05 марта 2024, 14:41 Третий за два дня зонд рухнул в Польше Метеозонд обнаружили в Кервике на северо-востоке Польши Unsplash

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В Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши упал очередной метеорологический зонд. Он стал третьей подобной находкой за последние 48 часов, сообщило РИА «Новости».

Местные жители обнаружили неизвестный объект 5 марта. Службы предположили, что упал метеозонд из Калининградской области, так как на нем нашли надписи на кириллице.

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Предыдущие два аэростата приземлились 4 марта около деревни Варкалки и в местности Харш Варминско-Мазурского воеводства. Ни на одном из них не нашли никаких специализированных устройств. Представитель полиции Рафал Яцковский заявил, что их передадут военным.

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