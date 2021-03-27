Третий случай COVID-19 выявили на ЧМ по фигурному катанию в Швеции

На чемпионате мира по фигурному катанию подтвердили третий случай COVID-19. Инфицированного поместили в карантин. Контактировавших с ним лиц тоже изолировали.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) уточнили, что провели уже около двух тысяч ПЦР-тестов и порядка тысячи анализов на антитела к коронавирусу.

«Среди этих многочисленных тестов выявлен еще один положительный случай», — сообщила пресс-служба организации. Имя заразившегося в ISU назвать не стали.

О первом случае COVID-19 союз объявил перед стартом турнира. О втором стало известно 25 марта. Оба случая выявили уже у прибывших в Стокгольм. Им не дали аккредитацию и не допустили в «пузырь».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 27 марта. В одиночном катании все призовые места достались российским спортсменкам — Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой. Накануне золото выиграла пара из РФ Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Награждали спортсменов под тему из 1-го концерта Петра Чайковского.