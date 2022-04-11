Третий памятник Пушкину демонтировали на Украине

Памятник Александру Пушкину снесли уже в третьем украинском городе. Горсовет Ужгорода принял решение демонтировать бюст великого русского писателя.

«В Ужгороде демонтировали бюст Александра Пушкина. Напомним, решение о демонтаже поддержали сегодня утром на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета», — говорится в сообщении горсовета в Telegram-канале.

Ранее подобные акции прошли в двух других городах на западе Украины — Тернополе и Мукачево. Власти Мукачево также сняли табличку со школы имени Пушкина — она тоже пострадала от дерусификации топонимов на Украине.

Депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине запретят присваивать географические названия, связанные с Россией.

Польский министр Петр Глиньский заявил, что русская культура должна исчезнуть. Его слова отдают фашизмом, такое мнение высказал немецкий политик, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» прошлого созыва Вальдемар Гердт. Он отметил, что в истории уже были попытки «отделить» Россию от Запада.