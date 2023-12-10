Мир 10 декабря 2023, 10:54 Третий Майдан. Арестович назвал три сценария для Украины Арестович назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году Global Look Press

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В 2024 году конфликт на Украине может пойти по одному из трех сценариев: боевые действия прекратятся, но будет третий Майдан, стране нанесут поражение или начнется «сказочное» наступление ВСУ. Об этом экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил изданию Rzeczpospolita.

Он пояснил, что по первому сценарию Россия, США и Китай договорятся о прекращении боевых действий. Однако для Украины это «и не война, и не мир». Вернувшиеся домой военнослужащие столкнутся с безработицей, начнутся протесты.

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«Может произойти третий Майдан, на этот раз вооруженный», — допустил Арестович.

Второй сценарий подразумевает продолжение поддержки со стороны Запада. Однако это не поможет украинской армии — она потерпит поражение. В этом случае, указал политик, украинцы вцепятся «другу другу в глотки».

По третьему сценарию Запад якобы опомнится и передаст Украине много оружия и техники для очередного контрнаступления ВСУ. Арестович счел такое развитие событий попросту сказочным, поскольку в США до сих пор не утвердили финансирование страны, а в Германии отказались считать ее союзником.

Позитивного сценария развития событий на Украине Арестович не увидел.

Глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что Украину ждет развал. По его мнению, из-за провалов ВСУ на фронте Украина оказалась никому не нужной — на Западе не смешат с помощью.