Третий этап снятия ограничений может начаться в Тюменской области
22 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,8. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Как только он снизится до 0,5, начнется третий этап снятия ограничений, тюменцам разрешат посещать парки и скверы.
Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе равняется 2069. Сейчас три пациента находятся на ИВЛ, 115 человек наблюдаются у врачей в обсерваторе.