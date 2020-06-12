Третий этап снятия ограничений может начаться в Тюменской области

Как только он снизится до 0,5, начнется третий этап снятия ограничений, тюменцам разрешат посещать парки и скверы.

Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе равняется 2069. Сейчас три пациента находятся на ИВЛ, 115 человек наблюдаются у врачей в обсерваторе.