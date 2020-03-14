Третий член бразильской делегации в Америке инфицирован коронавирусом
Поверенный в делах посол Нестор Фостер заразился коронавирусом. Это уже третий член делегации, участвовавшей во встрече с президентом США Дональдом Трампом, который получил этот диагноз. Об этом говорится в Twitter посольства.
Посольство также сообщило, что Фостер «продлил карантин, в котором он находился в целях предосторожности, еще на две недели».
Ранее коронавирус был зафиксирован у двух других членов Бразильской делегации — представителя правительства страны Фабио Вайнгартена и сенатора Нэльсиньу Трада.
Также в СМИ появилась информация о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару тоже инфицирован, но он сам опроверг этот слух и призвал «не верить фейкам».
После того как болезнь обнаружили у Фабио Вайнгартена, Трамп пообещал сдать тест на коронавирус.