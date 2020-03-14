Третий член бразильской делегации в Америке инфицирован коронавирусом

Посольство также сообщило, что Фостер «продлил карантин, в котором он находился в целях предосторожности, еще на две недели».

Ранее коронавирус был зафиксирован у двух других членов Бразильской делегации — представителя правительства страны Фабио Вайнгартена и сенатора Нэльсиньу Трада.

Также в СМИ появилась информация о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару тоже инфицирован, но он сам опроверг этот слух и призвал «не верить фейкам».

После того как болезнь обнаружили у Фабио Вайнгартена, Трамп пообещал сдать тест на коронавирус.