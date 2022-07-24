«Есть только два гендера». Трамп раскритиковал США за признание «третьего пола»

В современном мире есть лишь два гендера — мужской и женский. А власти США учат молодое поколение принимать нейтральный пол. Об этом во время выступления на студенческой конференции во Флориде заявил бывший американский президент Дональд Трамп, его выступление транслировали центральные телеканалы.

«Есть лишь два гендера — женский и мужской. Вы можете не учить детей Библии, но учите, но мужчины тоже способны забеременеть. Мы верим только в два гендера», — заявил он.

Кроме того, в ходе выступления Трамп пообещал, что Республиканская партия в скором времени вернет себе страну.

Ранее пользователи Сети высмеяли фотографии трансгендерных зампомощника министра США Сэма Бринтона и адмирала Рейчел Левин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя фотографию, посоветовала россиянам задуматься о том, что западная культура прививает их детям.