Треть жителей Австрии заявили о сокращении доходов | 360°

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12 октября 2022, 18:58

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Мир

12 октября 2022, 18:57

Треть жителей Австрии заявили о сокращении доходов

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Австрийское федеральное ведомство статистики провело порос, по результатам которого стало ясно, что доходы трети австрийцев упали за последний год. Об этом сообщил «Ридус»

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В опросе приняли участие 3120 австрийцев в возрасте от 16 до 69 лет. Снижение доходов у населения связывают с высоким уровнем инфляции, написали «Известия». Из опрошенных 44% признались, что из-за экономической ситуации в стране им приходится экономить.

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