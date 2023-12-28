Мир 28 декабря 2023, 06:20 Треть украинцев признались в недовольстве развитием событий в своей стране «Демократические инициативы»: 45% украинцев верят в правильное развитие событий Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Меньше половины украинцев заявили, что события в их стране развиваются в верном направлении. Доля оптимистов с весны сократилась почти на 20%. Результаты исследования «Демократические инициативы» опубликовало РИА «Новости».

Очный опрос провели с 8 по 15 декабря 2023 года в 21 регионе Украины, в нем приняли участие 2019 человек старше 18 лет. Ровно треть респондентов заявили, что события в их стране развиваются не так, как должны. В возможность государства преодолеть трудности поверили лишь 32,2% — на 16,8% меньше, чем год назад.

Реклама

Сократилось число тех, кто поверил в благополучное будущее. Только 45% украинцев заявили, что страна движется в правильном направлении. Самые высокие показатели фиксировали в сентябре–октябре 2022 года, когда аналогичным образом ответили 61% опрошенных. В декабре 2021 года, до конфликта, так считали только 20%.

Разработать план «Б» по спасению Украины предложила экс-премьер Юлия Тимошенко. Она заявила, что из-за недостаточной помощи Запада страна попала в трагическое положение.