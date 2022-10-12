Треть опрошенных жителей Австрии пожаловалась на падение доходов | 360°

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12 октября 2022, 15:09

Треть опрошенных жителей Австрии пожаловалась на падение доходов

Федеральное ведомство статистики: более трети граждан Австрии заявили о сокращении доходов

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Свыше трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за минувший год. Такие данные приводятся в докладе по итогам социсследования федерального ведомства статистики.

В числе респондентов были 3120 граждан Австрии от 16 до 69 лет.

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Среди основных причин потери доходов опрошенные называли высокую инфляцию, сокращение рабочего дня и снижение зарплаты.

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Сокращение доходов вынуждает жителей страны экономить на всем. 44% опрошенных признались, что не могут позволить себе купить мебель, сменить автомобиль или отправиться в путешествие.

Ранее сообщалось, что 8 октября сотни митингующих в центре Вены потребовали отмены санкций против России, а также сохранения военного и политического нейтралитета Австрии.

Одним из выступающих на митинге ораторов был бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, обвинивший Соединенные Штаты и ЦРУ в «развязывании на территории Украины прокси-войны против России в 2014 году», написал RT.

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