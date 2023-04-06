Мир 06 апреля 2023, 08:32 Треть образцов питьевой воды во Франции оказались загрязнены запрещенными пестицидами — СМИ Le Monde: питьевая вода во Франции на треть загрязнена пестицидами Pxhere

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Около трети взятых специалистами образцов питьевой воды во Франции оказались загрязнены запрещенным в Евросоюзе пестицидом. Его также нашли практически во всех водоемах страны. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на результаты исследования Национального агентства санитарной безопасности Франции.

Пестицид хлорталонил использовался в стране с 1970 года и с 2019 года был запрещен на территории ЕС. Считается, что вещество — потенциальный канцероген и опасно для водной фауны, однако эффект его воздействия пока мало изучен. Даже современные технологии не позволяют после очистки избавиться от него полностью. Водный синдикат Иль-де-Франс, который обслуживает четыре миллиона человек, признал, что более три миллиона из них получают воду с превышением содержания продукта распада хлорталонила в четыре, а то и в пять раз.

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По данным СМИ, результаты исследования обнародуют только сегодня. Также сообщается, что офис премьера Франции Элизабет Борн проинформировали о сложившейся ситуации еще 26 марта, но президент Эммануэль Макрон, выступая через четыре дня с планом по водным ресурсам, вообще не упомянул о загрязнении воды метаболитами пестицидов.

В Главном управлении здравоохранения Франции заверили, что «программа контроля за здоровьем региональных агентств здравоохранения будет включать с 2023 года хлорталонил и его метаболиты». По данным Le Monde, офис премьер-министра Элизабет Борн был проинформирован о ситуации 26 марта, за четыре дня до того, как президент республики Эмманюэль Макрон представил свой план по водным ресурсам. Однако в нем нет упоминания о загрязнении водных ресурсов метаболитами пестицидов, подчеркивает издание.