Треть американцев высказались против нового срока Байдена и Трампа

Более трети американцев не хотят снова увидеть в президентском кресле как действующего лидера США Джо Байдена, так и бывшего руководителя страны Дональда Трампа. Их победу на выборах они назвали худшим, что может случиться с США.

Опрос среди американцев провели специалисты Yahoo News-YouGov. Они выяснили, что 37% респондентов считают «худшим сценарием» для США переизбрание Трампа. Еще 35% людей не хотят, чтобы на второй срок пошел Байден.

Против выдвижения Трампа высказались 85% демократов и 25% республиканцев. Кандидатура Байдена не устроила 43% демократов и 84% республиканцев.

Еще участников опроса спросили, за кого бы они отдали свой голос, если бы президентские выборы проводили сегодня. Организаторы исследования попросили выбрать между Байденом и Трампом. Первый получил 41% голосов, а второй — 39%.

Кроме Байдена демократам предложили рассмотреть вице-президента Камалу Харрис. Ее кандидатуру поддержали лишь 30%. Около трети республиканцев выдвинули на пост президента губернатора Флориды Рона Десантиса.

Опрос проводили в период с 28 июля по 1 августа 2022 года. В нем участвовали 1557 совершеннолетних жителей США.