Тренинги по противодействию угрозам предложили для подростков в Великобритании

В соответствующем документе под угрозами понимают дезинформацию и кибератаки против гражданского общества.

«В либеральных демократиях, включая Великобританию, растет осознание того, что одни только вооруженные силы не могут быть ответом на все угрозы национальной безопасности. Они и без того работают на пределе. Но, вероятно, еще важнее то, что на подъеме находятся некинетические формы агрессии, направленные против гражданского общества», — пояснили в докладе.

Автор инициативы Элизабет Бро привела в пример «российское вмешательство» в избирательные процессы других государств. Она предложила научить несовершеннолетних противодействовать невоенным угрозам.

«Развитие способности подростков к адаптации будет проходить в рамках сугубо гражданской программы подготовки, направленной на обучение таким основополагающим навыкам, как готовность к кризисным ситуациям, реагирование на чрезвычайные ситуации и информационная грамотность, необходимая в случаях агрессии в «серой зоне», — добавила Бро.

Она призвала провести тренинги по выявлению дезинформации, действиях во время враждебных атак, терактов, стихийных бедствий, отключения электроэнергии или доступа к интернету. Бро убеждена, что сейчас у гражданского общества почти нет необходимой подготовки.