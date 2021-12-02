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    02 декабря 2021, 17:43

    Тренер Мишин назвал «серьезным ударом» отмену финала Гран-при по фигурному катанию в Японии

    Дарья Морозова

    Тренер Алексей Мишин прокомментировал отмену финала Гран-при по фигурному катанию в Японии из-за штамма «омикрон». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

    По данным телеканал «Петербургский дневник», он отметил, что такое решение его не удивило. Это было понятно еще тогда, когда ограничили въезд в Японию. Но для спортсменов это станет проблемой.

    «Для спортсменов, которые могли показать выдающийся результат на финале Гран-при, это, конечно, серьезный удар. Но не смертельный. Жизнь продолжается», — заключил Мишин.