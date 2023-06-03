Мир 03 июня 2023, 11:12 Тренер «Атлетико» остался недоволен количеством секса у испанцев Тренер «Атлетико» Симеоне рассказал, как часто игроки клуба занимаются сексом РИА «Новости»

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пошутил на тему секса в Испании и рассказал, что футболисты, которые занимаются сексом меньше четырех раз в месяц, не могут играть в его команде. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу El Partidazo de Cope.

Журналисты рассказали наставнику клуба, что в среднем испанцы занимаются сексом 56 раз в год и спросили, как с этим дела обстоят у игроков «Атлетико». В ответ Симеоне отметил, что у футболистов более «хорошая статистика».

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«56 раз в год? Ну уж нет. Это всего четыре раза в месяц — ты не сможешь играть в моей команде», — сказал тренер мадридской команды.

Ранее стало известно, что «Барселона» победила в игре с «Эспаньол» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу, став чемпионом страны. Этот трофей клуб получил в 27-й раз. В течении нескольких последних лет турнирную таблицу возглавлял «Атлетико».