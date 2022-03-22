Трейдер Артем Звездин рассказал, что изменится после отказа ЕС и США от российской нефти

Как изменится мировая экономика и цены на сырье после отказа ЕС и США от российской нефти, можно будет увидеть только через несколько месяцев. Об этом Runews рассказал трейдер, финансовый аналитик Артем Звездин.

Россия до событий 24 февраля была хорошо интегрирована в мировую экономику. Она поставляла сырье и пшеницу. В связи с санкциями стоимость нефти и пшеницы сильно выросла, но теперь рост если и будет, то плавный, считает эксперт, поскольку рынок уже подстраивается под новые условия.

Если пшеницу европейским странам и США будут поставлять Индия и Египет, с нефтью ситуация сложнее.

«Фактически, наша нефть не незаменяемая, и ее аналоги вполне могут найтись и в других странах, но нужно учитывать детали. Детали кроются в том, что для производства нефти и транспортировки из других стран ЕС и США необходимо время и переориентация мощностей на другую нефть. <...> В этой связи, стоимость сырья не опустится на прежние значения еще некоторое время. <…> Опять же, надо посмотреть через два-три месяца, насколько у ЕС и США получится заместить нашу нефть и газ. Если это произойдет, то очевидно, что к концу года мы увидим спад инфляции и падение стоимости сырья», — объяснил Звездин.