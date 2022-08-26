Трехлетняя девочка в Мексике «ожила» на собственных похоронах

Трехлетняя девочка из мексиканского города Вилья-де-Рамос очнулась на собственных похоронах после того, как врачи сказали, что она умерла из-за кишечной инфекции. В итоге ребенок все равно не выжил. Об этом написало издание The Mirror.

Камилу отвезли к педиатру 17 августа из-за лихорадки, рвоты и боли в животе. Оттуда девочку направили в районную больницу, где оказали помощь и отправили домой. Но через несколько часов ей стало хуже. Ее госпитализировали. Вскоре врачи констатировали смерть.

На следующий день, во время похорон, мать Камилы заметила, что стеклянная панель в гробу запотела, словно от дыхания. Родные заявили, что у женщины галлюцинации от горя, и отговорили ее открывать гроб. Но чуть позже бабушка Камилы обнаружила, что глаза ребенка двигаются. Гроб все-таки открыли — и нащупали у девочки пульс. Камиллу отвезли обратно к больницу, где ее объявили мертвой уже во второй раз.

«По словам генерального прокурора штата Хосе Луиса Руиса, дело расследуется и проводится вскрытие», — сообщили в издании.