Трехлетний мальчик вошел в общество людей с высоким IQ

Трехлетний мальчик из малазийской семьи Мухаммад Хариз Надзим, живущий с родителями в британском графстве Дарем, был принят в общество Менса, организацию, в которую входят люди с самым высоким коэффициентом интеллекта.

Родители малыша сообщили изданию Metro, что Мухаммад начал говорить в возрасте семи месяцев. К двум годам он научился читать себе сказки на ночь и сейчас говорит на английском и малайском.

«Мы не сразу поняли, какой он. Сообразили, что малыш особенный, когда он начал ходить в ясли, и нам сказали, насколько он опережает в развитии других детей», — рассказал мать мальчика Анира.

Мухаммад в остальном не отличается от других детей, любит рисовать, петь, смотрит мультики. Но проверка интеллекта показал, что коэффициент IQ составляет 142 по шкале Сэнфорда — Бине. Так мальчик стал членом общества Менса.

«Мы бы не хотели, чтобы он упустил свой шанс, но в то же время мы не хотим его подталкивать. Мы хотим, чтобы он был нормальным ребенком», — подчеркнул Анира.

Как заявил представитель общества Менса, его члены всегда были очень разными людьми. Но их объединяет одна особенность, они часто задаются вопросами «почему?» и «что, если?».

В начале декабря 2019 года родители забрали из Технического университета Эйндховена девятилетнего вундеркинда Лорена Симонса. Они хотели, чтобы мальчик стал самым юным выпускником вуза, но руководство учебного заведения решило, что Лорану нужно больше времени для завершения учебы. Оно предложило перенести выпуск на 2020 год, но разозленные родители забрали мальчика.