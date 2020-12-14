Трехдневный траур по погибшим в Карабахе начнется в Армении 19 декабря

Он также заявил, что наступательные действия азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе направлены и против миссии российских миротворцев. Кроме того, по его словам, стороны конфликта в Карабахе близки к тому, чтобы начать обмениваться пленными.

Накануне Пашинян в ходе выступления на заседании Совета безопасности Армении сообщил, что обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, где было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, относительно спокойная. Часть территорий на этом участке перешла под контроль Баку. Он также отметил, что присутствие на месте российских миротворцев вселяет уверенность в том, что удастся избежать эскалации.

На прошлой неделе, 12 декабря, Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.